Vide-greniers à Grézels Grézels

Grézels Lot

Tarif : 2 – 2 – EUR

Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24

2026-05-24

Organisé par le comité des fêtes
Organisé par le comité des fêtes. Les amoureux d’objets anciens ou farfelus pourront trouver leur bonheur au vide-greniers. Une buvette et un point de restauration seront mis à disposition.
Tables non fournies.
2€ le m   .

Grézels 46700 Lot Occitanie +33 6 74 90 73 30  comitefetesgrezels@gmail.com

Organized by the festival committee

