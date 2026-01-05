Vide-greniers à Grézels

Grézels Lot

Tarif : 2 – 2 – EUR

Organisé par le comité des fêtes. Les amoureux d’objets anciens ou farfelus pourront trouver leur bonheur au vide-greniers. Une buvette et un point de restauration seront mis à disposition.

Tables non fournies.

2€ le m .

Grézels 46700 Lot Occitanie +33 6 74 90 73 30 comitefetesgrezels@gmail.com

