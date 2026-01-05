Vide-greniers à Grézels Grézels
Vide-greniers à Grézels Grézels dimanche 24 mai 2026.
Vide-greniers à Grézels
Grézels Lot
Tarif : 2 – 2 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Organisé par le comité des fêtes
Organisé par le comité des fêtes. Les amoureux d’objets anciens ou farfelus pourront trouver leur bonheur au vide-greniers. Une buvette et un point de restauration seront mis à disposition.
Tables non fournies.
2€ le m .
Grézels 46700 Lot Occitanie +33 6 74 90 73 30 comitefetesgrezels@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by the festival committee
L’événement Vide-greniers à Grézels Grézels a été mis à jour le 2026-01-05 par OT CVL Vignoble