Barguelonne-en-Quercy

Vide-greniers à Saint-Daunès

Sant-Daunès Barguelonne-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 08:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Le comité des fêtes de Saint-Daunès organise un vide-greniers dans le cadre de la fête du village.

Le comité des fêtes de Saint-Daunès organise un vide-greniers dans le cadre de la fête du village.

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Sant-Daunès Barguelonne-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 7 86 15 28 07

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English :

The Saint-Daunés Festival Committee is organizing a yard sale as part of the village festival.

L’événement Vide-greniers à Saint-Daunès Barguelonne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-06-15 par OT CVL Castelnau-Montratier