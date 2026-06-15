Vide-greniers à Saint-Daunès Barguelonne-en-Quercy
Vide-greniers à Saint-Daunès Barguelonne-en-Quercy dimanche 9 août 2026.
Barguelonne-en-Quercy
Vide-greniers à Saint-Daunès
Sant-Daunès Barguelonne-en-Quercy Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 08:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Le comité des fêtes de Saint-Daunès organise un vide-greniers dans le cadre de la fête du village.
Le comité des fêtes de Saint-Daunès organise un vide-greniers dans le cadre de la fête du village.
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Sant-Daunès Barguelonne-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 7 86 15 28 07
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English :
The Saint-Daunés Festival Committee is organizing a yard sale as part of the village festival.
L’événement Vide-greniers à Saint-Daunès Barguelonne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-06-15 par OT CVL Castelnau-Montratier
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