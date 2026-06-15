Barguelonne-en-Quercy

Feu d’artifice à Saint-Daunès

Saint-Daunès Barguelonne-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 22:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

A l'occasion de la fête du village, le comité des fêtes vous offre un feu d'artifice.

A l'occasion de la fête du village, le comité des fêtes vous offre un feu d'artifice.

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Saint-Daunès Barguelonne-en-Quercy 46800 Lot Occitanie cdfdesaintdaunes@gmail.com

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English :

To celebrate the village festival, the festival committee is putting on a fireworks display.

L’événement Feu d’artifice à Saint-Daunès Barguelonne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-06-15 par OT CVL Castelnau-Montratier