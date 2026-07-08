Vide-greniers Andernos Handball Salle des Sports Jacques Rosazza Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Andernos-les-Bains

Vide-greniers Andernos Handball

Salle des Sports Jacques Rosazza Avenue Pierre de Coubertin Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 09:00:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Venez faire des affaires !

Vide grenier organisé par le club de Handball d’Andernos qui regroupe plus de 150 exposants, pour clôturer cette saison des vides grenier.

Dossier à récupérer sur notre site internet ou à demander à communication.ahb@gmail.com

3 euros le mètre.

Accès libre toute la journée jusqu’à 18h. .

Salle des Sports Jacques Rosazza Avenue Pierre de Coubertin Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 95 84 96 remprat@gmail.com

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English : Vide-greniers Andernos Handball

L’événement Vide-greniers Andernos Handball Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Andernos-les-Bains