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Vide-greniers Andernos Handball Salle des Sports Jacques Rosazza Andernos-les-Bains

dimanche 25 octobre 2026 · Salle des Sports Jacques Rosazza · Andernos-les-Bains

Vide-greniers Andernos Handball Salle des Sports Jacques Rosazza Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Salle des Sports Jacques Rosazza
Adresse
Avenue Pierre de Coubertin
Ville
33510 Andernos-les-Bains
Département
Gironde
Tarif

Andernos-les-Bains

Vide-greniers Andernos Handball

Salle des Sports Jacques Rosazza Avenue Pierre de Coubertin Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 09:00:00
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-25

Venez faire des affaires !
Vide grenier organisé par le club de Handball d’Andernos qui regroupe plus de 150 exposants, pour clôturer cette saison des vides grenier.
Dossier à récupérer sur notre site internet ou à demander à communication.ahb@gmail.com
3 euros le mètre.

Accès libre toute la journée jusqu’à 18h.   .

Salle des Sports Jacques Rosazza Avenue Pierre de Coubertin Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 95 84 96  remprat@gmail.com

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English : Vide-greniers Andernos Handball

L’événement Vide-greniers Andernos Handball Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Andernos-les-Bains

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