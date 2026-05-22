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Vide greniers Aviron Club Soustonnais Hangar Résano Soustons

Vide greniers Aviron Club Soustonnais Hangar Résano Soustons dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Hangar Résano

Adresse : 18 rue de Moscou

Ville : 40140 Soustons

Département : Landes

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Soustons

Vide greniers Aviron Club Soustonnais

Hangar Résano 18 rue de Moscou Soustons Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Vide greniers de l’Aviron soustonnais.
Inscriptions en ligne
Vide greniers de l’Aviron soustonnais.
Inscriptions en ligne   .

Hangar Résano 18 rue de Moscou Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 82 69 32  acsevent40@gmail.com

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English : Vide greniers Aviron Club Soustonnais

Aviron soustonnais flea market.
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L’événement Vide greniers Aviron Club Soustonnais Soustons a été mis à jour le 2026-05-19 par OTI LAS

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