Vide-greniers bordelais – Allée Jean Giono, Allée Jean Giono, Bordeaux
Vide-greniers bordelais – Allée Jean Giono, Allée Jean Giono, Bordeaux dimanche 26 avril 2026.
Vide-greniers bordelais – Allée Jean Giono Dimanche 26 avril, 09h00 Allée Jean Giono Gironde
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00
Organisé par l’Amicale Laïque du Groupe Scolaire Nuyens, allée Jean Giono (à côté du jardin botanique de La Bastide).
Allée Jean Giono Allée Jean Giono, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/amicale.laique.nuyens »}]
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TS Ville de Bordeaux
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