Vide-greniers bordelais – Maison de quartier Tauzin, Le Tauzin, Maison de Quartier et Centre Social, Bordeaux
Vide-greniers bordelais – Maison de quartier Tauzin, Le Tauzin, Maison de Quartier et Centre Social, Bordeaux dimanche 26 avril 2026.
Vide-greniers bordelais – Maison de quartier Tauzin Dimanche 26 avril, 09h00 Le Tauzin, Maison de Quartier et Centre Social Gironde
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00
Organisé par l’Association Générations Tauzin, dans le quartier Saint-Augustin / Tauzin / Alphonse Dupeux.
Le Tauzin, Maison de Quartier et Centre Social 50 Rue du Tauzin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Médoquine Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « generationstauzin@gmail.com »}]
Tout s’achète, tout se vend, tout s’échange… Vide-greniers bordelais brocante
shutterstock
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- AMANT MALGRE LUI ALCAZAR Bordeaux 15 avril 2026
- ELIE SEMOUN THEATRE FEMINA Bordeaux 15 avril 2026
- TH ROCK SCHOOL BARBEY Bordeaux 15 avril 2026
- Visite naturaliste : les oiseaux du Jardin botanique du Jardin Public, Jardin Botanique du Jardin Public, Bordeaux 15 avril 2026
- BB Bouquine, Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont, Bordeaux 15 avril 2026