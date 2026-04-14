Vide-greniers bordelais – Parvis des frères Pouyanne, Centre d’animation Argonne, Bordeaux

Vide-greniers bordelais – Parvis des frères Pouyanne Samedi 25 avril, 09h00 Centre d’animation Argonne Gironde

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T09:00:00+02:00 – 2026-04-25T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T09:00:00+02:00 – 2026-04-25T19:00:00+02:00

Organisé par le Centre d’animation Argonne – accueil.argonne@cabordeaux.fr

Centre d’animation Argonne 1 Bis Rue Lherisson, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:accueil.argonne@cabordeaux.fr »}]

Tout s’achète, tout se vend, tout s’échange… Vide-greniers bordelais bordeaux