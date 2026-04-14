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Vide-greniers bordelais – Place Buscaillet, Place Buscaillet, Bordeaux

Vide-greniers bordelais – Place Buscaillet, Place Buscaillet, Bordeaux

Vide-greniers bordelais – Place Buscaillet, Place Buscaillet, Bordeaux dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Place Buscaillet

Adresse : Place Buscaillet

Ville : 33300 Bordeaux

Département : Gironde

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Tarif : Entrée libre et gratuite

Vide-greniers bordelais – Place Buscaillet Dimanche 26 avril, 09h00 Place Buscaillet Gironde

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00

Organisé par l’Amicale Laïque, dans le quartier Bordeaux maritime.

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