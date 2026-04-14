Vide-greniers bordelais – Place Buscaillet, Place Buscaillet, Bordeaux

Vide-greniers bordelais – Place Buscaillet Dimanche 26 avril, 09h00 Place Buscaillet Gironde

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00

Organisé par l’Amicale Laïque, dans le quartier Bordeaux maritime.

Place Buscaillet Place Buscaillet Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://amicalebacalan.com »}, {« type »: « email », « value »: « amicalebacalan@free.fr »}]

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