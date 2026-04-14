Vide-greniers bordelais – Place Eugène Gauthier, Place Eugène Gauthier, Bordeaux

Vide-greniers bordelais – Place Eugène Gauthier Dimanche 26 avril, 09h00 Place Eugène Gauthier Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00

Organisé par l’association Horizon Caudéran

Place Eugène Gauthier Place Eugène Gauthier, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://horizon-cauderan.fr »}]

Tout s’achète, tout se vend, tout s’échange… Vide-greniers bordelais bordeaux

T. Sanson – Ville de Bordeaux