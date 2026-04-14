Vide-greniers bordelais – Rue de Saint-Macaire, Rue de Saint-Macaire, Bordeaux

Vide-greniers bordelais – Rue de Saint-Macaire Dimanche 26 avril, 09h00 Rue de Saint-Macaire Gironde

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00

Organisé par l’Association Saint-Macaire Tout Vert à et l’envers, dans le quartier Nansouty / Saint-Genès.

Rue de Saint-Macaire Rue de Saint-Macaire, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « ruedesaintmacaire@gmail.com »}]

Tout s’achète, tout se vend, venez chiner ! vide-greniers vide-greniers bordelais

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