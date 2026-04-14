Vide-greniers bordelais – Rue des Menuts / Rue Gaspard Philippe et Place du Maucaillou, Rue des Menuts, Bordeaux

Vide-greniers bordelais – Rue des Menuts / Rue Gaspard Philippe et Place du Maucaillou Dimanche 26 avril, 09h00 Rue des Menuts Gironde

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00

Rue des Menuts / Rue Gaspard Philippe et Place du Maucaillou

Contact : menuts.asso@gmail.com

Organisé par APEE des Menuts

Rue des Menuts Rue des Menuts, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:menuts.asso@gmail.com »}]

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