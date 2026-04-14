Vide-greniers bordelais – Rue des Menuts / Rue Gaspard Philippe et Place du Maucaillou, Rue des Menuts, Bordeaux
Vide-greniers bordelais – Rue des Menuts / Rue Gaspard Philippe et Place du Maucaillou, Rue des Menuts, Bordeaux dimanche 26 avril 2026.
Vide-greniers bordelais – Rue des Menuts / Rue Gaspard Philippe et Place du Maucaillou Dimanche 26 avril, 09h00 Rue des Menuts Gironde
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00
Rue des Menuts / Rue Gaspard Philippe et Place du Maucaillou
Contact : menuts.asso@gmail.com
Organisé par APEE des Menuts
Rue des Menuts Rue des Menuts, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:menuts.asso@gmail.com »}]
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T. Sanson – Ville de Bordeaux
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