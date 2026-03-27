Vide-greniers brocante bourse toutes collections à Limogne en Quercy

Limogne-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 09:00:00

fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Manifestation dédiée aux passionnés de collections réunissant exposants et visiteurs autour de nombreux objets anciens et de collection

Manifestation dédiée aux passionnés de collections réunissant exposants et visiteurs autour de nombreux objets anciens et de collection. L'événement propose une diversité de stands allant des pièces numismatiques aux livres anciens, en passant par les jouets, disques, documents et objets mécaniques. Un espace est également consacré aux véhicules anciens avec une exposition d'autos et motos. Cette rencontre conviviale permet aux collectionneurs d'échanger, chiner et partager leur passion dans une ambiance accessible à tous.

.

Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie +33 6 21 52 77 70 collections.comitefete.limogne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An event dedicated to collecting enthusiasts, bringing together exhibitors and visitors around numerous antiques and collectibles

L’événement Vide-greniers brocante bourse toutes collections à Limogne en Quercy Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-03-27 par OT CVL Lalbenque Limogne