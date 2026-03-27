Vide-greniers brocante bourse toutes collections à Limogne en Quercy Limogne-en-Quercy
Vide-greniers brocante bourse toutes collections à Limogne en Quercy Limogne-en-Quercy lundi 25 mai 2026.
Vide-greniers brocante bourse toutes collections à Limogne en Quercy
Limogne-en-Quercy Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 09:00:00
fin : 2026-05-25 18:00:00
Date(s) :
2026-05-25
Manifestation dédiée aux passionnés de collections réunissant exposants et visiteurs autour de nombreux objets anciens et de collection
Manifestation dédiée aux passionnés de collections réunissant exposants et visiteurs autour de nombreux objets anciens et de collection. L'événement propose une diversité de stands allant des pièces numismatiques aux livres anciens, en passant par les jouets, disques, documents et objets mécaniques. Un espace est également consacré aux véhicules anciens avec une exposition d'autos et motos. Cette rencontre conviviale permet aux collectionneurs d'échanger, chiner et partager leur passion dans une ambiance accessible à tous.
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Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie +33 6 21 52 77 70 collections.comitefete.limogne@gmail.com
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English :
An event dedicated to collecting enthusiasts, bringing together exhibitors and visitors around numerous antiques and collectibles
L’événement Vide-greniers brocante bourse toutes collections à Limogne en Quercy Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-03-27 par OT CVL Lalbenque Limogne
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