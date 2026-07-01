Informations pratiques

Saint-Félix-de-Sorgues

Vide-Greniers, Brocante & Créateurs

Saint-Félix-de-Sorgues Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

L’association Saint Félix Dynamics // 12 vous donne rendez-vous pour une journée placée sous le signe de la convivialité et des bonnes affaires !

Venez flâner entre les stands du vide-greniers, dénicher des trésors à la brocante et découvrir les créations originales d’artisans et de créateurs locaux.

Que vous soyez chineur, amateur de belles créations ou simplement en quête d’une agréable sortie, cette journée est faite pour vous ! .

Saint-Félix-de-Sorgues 12400 Aveyron Occitanie

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English :

The Saint Félix Dynamics // 12 Association invites you to a day filled with fun and great deals!

L’événement Vide-Greniers, Brocante & Créateurs Saint-Félix-de-Sorgues a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)