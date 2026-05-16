Vide greniers rue du paquis Châtel-sur-Moselle

Châtel-sur-Moselle

Vide greniers

rue du paquis le paquis Châtel-sur-Moselle Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

vide greniers organisé par le comité des fêtes

Buvette et petite restauration sur place

Repas à 20 € sur réservation (entrée, plat, fromage, dessert)

Parking gratuit

2 € le mètreTout public

0 .

rue du paquis le paquis Châtel-sur-Moselle 88330 Vosges Grand Est +33 6 04 08 03 47

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English :

garage sale organized by the comité des fêtes

Refreshments and snacks on site

Meal at 20 ? on reservation (starter, main course, cheese, dessert)

Free parking

2 ? per meter

L’événement Vide greniers Châtel-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-05-16 par OT EPINAL ET SA REGION