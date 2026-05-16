Vide greniers rue du paquis Châtel-sur-Moselle
Vide greniers rue du paquis Châtel-sur-Moselle dimanche 7 juin 2026.
Châtel-sur-Moselle
Vide greniers
rue du paquis le paquis Châtel-sur-Moselle Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
vide greniers organisé par le comité des fêtes
Buvette et petite restauration sur place
Repas à 20 € sur réservation (entrée, plat, fromage, dessert)
Parking gratuit
2 € le mètreTout public
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rue du paquis le paquis Châtel-sur-Moselle 88330 Vosges Grand Est +33 6 04 08 03 47
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English :
garage sale organized by the comité des fêtes
Refreshments and snacks on site
Meal at 20 ? on reservation (starter, main course, cheese, dessert)
Free parking
2 ? per meter
L’événement Vide greniers Châtel-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-05-16 par OT EPINAL ET SA REGION