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Vide greniers rue du paquis Châtel-sur-Moselle

Vide greniers rue du paquis Châtel-sur-Moselle dimanche 7 juin 2026.

Lieu : rue du paquis

Adresse : le paquis

Ville : 88330 Châtel-sur-Moselle

Département : Vosges

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Châtel-sur-Moselle

Vide greniers

rue du paquis le paquis Châtel-sur-Moselle Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

vide greniers organisé par le comité des fêtes

Buvette et petite restauration sur place
Repas à 20 € sur réservation (entrée, plat, fromage, dessert)

Parking gratuit

2 € le mètreTout public
0  .

rue du paquis le paquis Châtel-sur-Moselle 88330 Vosges Grand Est +33 6 04 08 03 47 

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English :

garage sale organized by the comité des fêtes

Refreshments and snacks on site
Meal at 20 ? on reservation (starter, main course, cheese, dessert)

Free parking

2 ? per meter

L’événement Vide greniers Châtel-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-05-16 par OT EPINAL ET SA REGION

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