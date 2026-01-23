Vide-Greniers

Ciran Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Sixième édition organisée par le comité des fêtes, qui regroupera une soixantaine d’exposants.

Buvette et restauration sur place au Parce Que.

Buvette et restauration sur place au Parce Que (résa possible au 06 71 13 96 94)

Réservations emplacements (1,5 € le mètre linéaire) 07 81 38 60 28

Nous vous attendons nombreux dans la bonne humeur et l’esprit festif qui nous caractérise ! .

Ciran 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 04 39 brocanteciran@gmail.com

English :

Fifth edition of our Garage Sale organized by the Comité des Fêtes, with some sixty exhibitors.

Refreshments and food available at Parce Que.

L’événement Vide-Greniers Ciran a été mis à jour le 2026-01-23 par Loches Touraine Châteaux de la Loire