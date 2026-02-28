Luçon

Vide-greniers Comité des Fêtes

Avenue du président Wilson Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 06:00:00

fin : 2026-08-15 08:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Vide grenier sur l’avenue du président Wilson

Flânez, chinez et dénichez de véritables trésors lors de la 14? édition du vide grenier, qui se tiendra de 8h à 18h sur l’avenue du Président Wilson, en marge du Champ de Foire en Fête.

L’équipe dynamique du Comité des Fêtes vous accueillera sur le Champ de Foire avec une buvette et un service de restauration, ainsi qu’un marché de producteurs locaux et d’artisans créateurs pour prolonger le plaisir des découvertes.

• Ambiance musicale conviviale tout au long de la journée,

• Ambiance mécanique avec la participation du Moto Club Luçonnais et de l’Association Sud Vendée Anciennes Mécaniques,

• Rencontres et surprises dans un décor estival et chaleureux,

• Rendez vous le 15 août pour une explosion de bonne humeur et de couleurs?! .

Avenue du président Wilson Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 6 31 84 29 77 comitefeteslucon@gmail.com

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English :

Flea market on avenue du président Wilson

L’événement Vide-greniers Comité des Fêtes Luçon a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud