Courseulles-sur-Mer

Vide-greniers

Parc de l’Édit Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Organisé par L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Courseulles

Vide grenier organisé par L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Courseulles. .

Parc de l’Édit Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 7 60 77 18 64 amicale.courseulles@sdis14.fr

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English : Vide-greniers

Organised by L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Courseulles

L’événement Vide-greniers Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de tourisme de Cœur de Nacre