Vide-greniers Courseulles-sur-Mer
Vide-greniers Courseulles-sur-Mer dimanche 14 juin 2026.
Courseulles-sur-Mer
Vide-greniers
Parc de l’Édit Courseulles-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Organisé par L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Courseulles
Vide grenier organisé par L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Courseulles. .
Parc de l’Édit Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 7 60 77 18 64 amicale.courseulles@sdis14.fr
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English : Vide-greniers
Organised by L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Courseulles
L’événement Vide-greniers Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de tourisme de Cœur de Nacre
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