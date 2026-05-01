Bassac

Vide-greniers de l’école de Bassac

Bassac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 08:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

L’équipe enseignante de l’Ecole de Bassac organise son premier vide-greniers.

Exposant 2 €/m

Restauration sur place

Sandwich, boissons

Crêpes et gâteaux

Entrée gratuite, c’est ouvert à tous! Venez nombreux!

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Bassac 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 81 92 03

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English : Bassac school garage sale

The Bassac school team organizes its first garage sale.

Exhibitor 2 €/m

Catering on site

Sandwiches, drinks

Pancakes and cakes

Free entry, open to all! Come one, come all!

L’événement Vide-greniers de l’école de Bassac Bassac a été mis à jour le 2026-05-05 par Destination Cognac