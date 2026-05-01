Vide-greniers de l’école de Bassac Bassac
Vide-greniers de l’école de Bassac Bassac samedi 30 mai 2026.
Bassac
Vide-greniers de l’école de Bassac
Bassac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 08:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
L’équipe enseignante de l’Ecole de Bassac organise son premier vide-greniers.
Exposant 2 €/m
Restauration sur place
Sandwich, boissons
Crêpes et gâteaux
Entrée gratuite, c’est ouvert à tous! Venez nombreux!
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Bassac 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 81 92 03
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English : Bassac school garage sale
The Bassac school team organizes its first garage sale.
Exhibitor 2 €/m
Catering on site
Sandwiches, drinks
Pancakes and cakes
Free entry, open to all! Come one, come all!
L’événement Vide-greniers de l’école de Bassac Bassac a été mis à jour le 2026-05-05 par Destination Cognac
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