Vide-greniers des Lauriers Plan B Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 09:00 – 16:00

Gratuit : non Tout public

La Boutik solidaire de la Régie de Quartier OCEAN organise son vide-greniers annuel le samedi 19 septembre de 9h à 16h.Inscription obligatoire : 5 euros/mInstallation à partir de 7h45Animations et restauration sur place

Plan B Nantes 44100

07 60 52 85 61



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