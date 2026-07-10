UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

Vide-greniers des Lauriers Plan B Nantes

samedi 19 septembre 2026 · Plan B · Nantes

Vide-greniers des Lauriers Plan B Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:00
Lieu
Plan B
Adresse
Rue du Gers, 44100 nantes
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 09:00 – 16:00
Gratuit : non  Tout public 

La Boutik solidaire de la Régie de Quartier OCEAN organise son vide-greniers annuel le samedi 19 septembre de 9h à 16h.Inscription obligatoire : 5 euros/mInstallation à partir de 7h45Animations et restauration sur place

Plan B Nantes 44100
07 60 52 85 61


Afficher la carte du lieu Plan B et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)