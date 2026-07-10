AGENDA · Nantes99vues
Vide-greniers des Lauriers Plan B Nantes
samedi 19 septembre 2026 · Plan B · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 09:00 – 16:00
Gratuit : non Tout public
La Boutik solidaire de la Régie de Quartier OCEAN organise son vide-greniers annuel le samedi 19 septembre de 9h à 16h.Inscription obligatoire : 5 euros/mInstallation à partir de 7h45Animations et restauration sur place
Plan B Nantes 44100
07 60 52 85 61
Afficher la carte du lieu Plan B et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Découverte de « Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli », Musée d’arts de Nantes, Nantes 10 juillet 2026
- Balade découverte de la faune & flore avec la maison de l’Erdre, La Cocotte Solidaire, Nantes 10 juillet 2026
- Découverte de l’exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli, Musée d’arts de Nantes, Nantes 10 juillet 2026
- Balade « La cité Halvêque vous accueille », Direction du patrimoine et de l’archéologie, Nantes 10 juillet 2026
- Marie Charrel : Nous sommes faits d’orage – Lecture – Festival Aux heures d’été, Jardin des Plantes, Nantes 10 juillet 2026