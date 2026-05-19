Vide-greniers Dienville
Vide-greniers Dienville dimanche 9 août 2026.
Dienville
Vide-greniers
Port Dienville Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
La commune de Dienville vous donne rendez-vous pour son vide-greniers annuel sur le port ! Au petit matin, venez flâner et chiner sur les allées de la base nautique tout en profitant de la fraîcheur du lac Amance. Un vide-greniers à ne pas manquer pour les chineurs et autres amateurs d’objets !
Une buvette sera tenue sur place pour vous désaltérer.
#videgreniers2026 .
Port Dienville 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 21 29 mairie@dienville.fr
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English :
L’événement Vide-greniers Dienville a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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