Vide-greniers du 15 août à Salviac Salviac
samedi 15 août 2026 · Salviac
Informations pratiques
Salviac
Vide-greniers du 15 août à Salviac
Rue Haute Salviac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Venez nombreux au vide-greniers organisé par l'Union des Commerçants, Artisans et Professions Libérales de Salviac toute la journée !
Ventes d'objets d'occasion par des particuliers qui souhaitent s'en défaire.
Venez nombreux au vide-greniers organisé par l'Union des Commerçants, Artisans et Professions Libérales de Salviac toute la journée !
Ventes d'objets d'occasion par des particuliers qui souhaitent s'en défaire.
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Rue Haute Salviac 46340 Lot Occitanie +33 6 79 51 73 18 ucapl.salviac@gmail.com
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English :
Come out in large numbers to the yard sale organized by the Union of Merchants, Artisans, and Independent Professionals of Salviac—it’s on all day!
Sales of secondhand items by individuals looking to get rid of them.
L’événement Vide-greniers du 15 août à Salviac Salviac a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Cazals-Salviac