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AGENDA · Neuvy-sur-Loire

Vide-greniers du port Sur les bords de Loire Neuvy-sur-Loire

dimanche 30 août 2026 · Sur les bords de Loire · Neuvy-sur-Loire

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
06:00:00
Lieu
Sur les bords de Loire
Adresse
Le Port
Ville
58450 Neuvy-sur-Loire
Département
Nièvre
Tarif

Neuvy-sur-Loire

Vide-greniers du port

Sur les bords de Loire Le Port Neuvy-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 06:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Rendez-vous au lieu-dit le Port pour ce vide-greniers organisé par le comité des fêtes. Buvette et restauration sur place.   .

Sur les bords de Loire Le Port Neuvy-sur-Loire 58450 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 58 28 56 

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English : Vide-greniers du port

L’événement Vide-greniers du port Neuvy-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Bourgogne Coeur de Loire

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