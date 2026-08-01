Vide-greniers du port Sur les bords de Loire Neuvy-sur-Loire

dimanche 30 août 2026 · Sur les bords de Loire · Neuvy-sur-Loire

Informations pratiques

Neuvy-sur-Loire

Vide-greniers du port

Sur les bords de Loire Le Port Neuvy-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 06:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Rendez-vous au lieu-dit le Port pour ce vide-greniers organisé par le comité des fêtes. Buvette et restauration sur place. .

Sur les bords de Loire Le Port Neuvy-sur-Loire 58450 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 58 28 56

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English : Vide-greniers du port

L’événement Vide-greniers du port Neuvy-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Bourgogne Coeur de Loire