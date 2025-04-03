Marché hebdomadaire à Neuvy-sur-Loire Place de la Paix Neuvy-sur-Loire

Marché hebdomadaire à Neuvy-sur-Loire

Place de la Paix Centre ville Neuvy-sur-Loire Nièvre

Retrouvez tous les jeudis matins le marché alimentaire de Neuvy-sur-Loire. Les producteurs s’installent en plein cœur de la ville, sur la Place de la Paix (devant la mairie). Charcuterie, fruits et légumes, fromages, produits laitiers, textile…

Retrouvez tout le nécessaire pour consommer local et de saison !

Une dizaine d’étals s’y trouvent. .

