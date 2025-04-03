Ouverture du Château du Bois de Réaux Lieu-dit Bois de Réaux Neuvy-sur-Loire

Informations pratiques

Neuvy-sur-Loire

Ouverture du Château du Bois de Réaux

Lieu-dit Bois de Réaux Château du Bois de Réaux Neuvy-sur-Loire Nièvre

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09

Le château du Bois de Réaux vous ouvre ses portes cet été, pour une découverte du parc et des pièces intérieures, avec notamment une incroyable collection de faïences de Gien et Nevers.

Visites libres ou guidées (pas de réservation nécessaire). .

Lieu-dit Bois de Réaux Château du Bois de Réaux Neuvy-sur-Loire 58450 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Ouverture du Château du Bois de Réaux

L’événement Ouverture du Château du Bois de Réaux Neuvy-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Bourgogne Coeur de Loire