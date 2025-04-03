Ouverture du Château du Bois de Réaux Lieu-dit Bois de Réaux Neuvy-sur-Loire
jeudi 9 juillet 2026 · Lieu-dit Bois de Réaux · Neuvy-sur-Loire
Informations pratiques
Neuvy-sur-Loire
Ouverture du Château du Bois de Réaux
Lieu-dit Bois de Réaux Château du Bois de Réaux Neuvy-sur-Loire Nièvre
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09
Le château du Bois de Réaux vous ouvre ses portes cet été, pour une découverte du parc et des pièces intérieures, avec notamment une incroyable collection de faïences de Gien et Nevers.
Visites libres ou guidées (pas de réservation nécessaire). .
Lieu-dit Bois de Réaux Château du Bois de Réaux Neuvy-sur-Loire 58450 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Ouverture du Château du Bois de Réaux
L’événement Ouverture du Château du Bois de Réaux Neuvy-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Bourgogne Coeur de Loire