Vide-greniers et fête des fleurs à Saint-Denis-les-Martel Saint-Denis-lès-Martel
Vide-greniers et fête des fleurs à Saint-Denis-les-Martel Saint-Denis-lès-Martel dimanche 17 mai 2026.
Saint-Denis-lès-Martel
Vide-greniers et fête des fleurs à Saint-Denis-les-Martel
Place de la Mairie Saint-Denis-lès-Martel Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Venez chiner, fouiller et dénicher des trésors cachés ! Notre vide-greniers vous attend avec des objets uniques, une ambiance conviviale et plein de bonnes affaires
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Place de la Mairie Saint-Denis-lès-Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 80 67 37 93
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L’événement Vide-greniers et fête des fleurs à Saint-Denis-les-Martel Saint-Denis-lès-Martel a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Vallée de la Dordogne