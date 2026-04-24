Saint-Denis-lès-Martel

Vide-greniers et fête des fleurs à Saint-Denis-les-Martel

Place de la Mairie Saint-Denis-lès-Martel Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 08:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Venez chiner, fouiller et dénicher des trésors cachés ! Notre vide-greniers vous attend avec des objets uniques, une ambiance conviviale et plein de bonnes affaires

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Place de la Mairie Saint-Denis-lès-Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 80 67 37 93

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L’événement Vide-greniers et fête des fleurs à Saint-Denis-les-Martel Saint-Denis-lès-Martel a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Vallée de la Dordogne