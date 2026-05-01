Gorre

Vide-greniers et marché aux plants

Gorre Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 08:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Venez chiner des objets vintage, de seconde main ou trouver les fleurs, les plantes et les plants de légumes qui raviront votre maison et votre jardin. Vous pourrez également profiter d’un marché de producteurs. .

Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 59 36 44 ape.rpi.slgg87@gmail.com

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English : Vide-greniers et marché aux plants

L’événement Vide-greniers et marché aux plants Gorre a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Ouest Limousin