Vide-greniers et marché du terroir Dracy
Vide-greniers et marché du terroir Dracy vendredi 1 mai 2026.
Dracy
Vide-greniers et marché du terroir
Place et rues du village Dracy Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Vide grenier et petit marché fort sympathique d’artisans et de producteurs vous sera proposé (vers la salle des fêtes et la restauration)
Vous pourrez y trouver entre autres: du miel, des confitures, des macarons, des asperges, de l’huile de colza aromatisée et des terrines, ainsi que les gougères proposées par le comité des fêtes et également de l’artisanat d’art. .
Place et rues du village Dracy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 20 88 11 mairie.dracy@orange.fr
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English : Vide-greniers et marché du terroir
L’événement Vide-greniers et marché du terroir Dracy a été mis à jour le 2026-04-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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