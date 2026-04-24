Dracy

Vide-greniers et marché du terroir

Place et rues du village Dracy Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Vide grenier et petit marché fort sympathique d’artisans et de producteurs vous sera proposé (vers la salle des fêtes et la restauration)

Vous pourrez y trouver entre autres: du miel, des confitures, des macarons, des asperges, de l’huile de colza aromatisée et des terrines, ainsi que les gougères proposées par le comité des fêtes et également de l’artisanat d’art. .

Place et rues du village Dracy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 20 88 11 mairie.dracy@orange.fr

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English : Vide-greniers et marché du terroir

L’événement Vide-greniers et marché du terroir Dracy a été mis à jour le 2026-04-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !