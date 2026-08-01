Vide-greniers et marché nautique Carentan-les-Marais
samedi 15 août 2026 · Carentan-les-Marais
Informations pratiques
Carentan-les-Marais
Vide-greniers et marché nautique
Port Carentan Carentan-les-Marais Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Une journée de bonnes affaires vous attend ! Flânez entre les stands du vide-greniers et du marché nautique pour trouver des trésors à petits prix et partager un moment chaleureux. .
Port Carentan Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 7 63 42 42 82
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English : Vide-greniers et marché nautique
L’événement Vide-greniers et marché nautique Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Baie du Cotentin
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