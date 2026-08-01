Informations pratiques

Carentan-les-Marais

Vide-greniers et marché nautique

Port Carentan Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Une journée de bonnes affaires vous attend ! Flânez entre les stands du vide-greniers et du marché nautique pour trouver des trésors à petits prix et partager un moment chaleureux. .

Port Carentan Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 7 63 42 42 82

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English : Vide-greniers et marché nautique

L’événement Vide-greniers et marché nautique Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Baie du Cotentin