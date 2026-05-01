Tour-de-Faure

Vide-greniers Marché aux Fleurs Artisanat Produits locaux

Place Henri Redon Tour-de-Faure Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 08:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Le Marché aux Fleurs et Artisanat de Tour-de-Faure rassemble producteurs, artisans et créateurs autour de stands variés plants, arbustes, poteries, bijoux, produits locaux comme le miel et le vin

Le Marché aux Fleurs et Artisanat de Tour-de-Faure rassemble producteurs, artisans et créateurs autour de stands variés plants, arbustes, poteries, bijoux, produits locaux comme le miel et le vin. Une ambiance conviviale pour découvrir des créations uniques et participer à des animations familiales. Entrée gratuite pour les visiteurs. Réservations pour exposants par téléphone ou email.

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Place Henri Redon Tour-de-Faure 46330 Lot Occitanie +33 6 09 47 50 72 generationmouvements46@gmail.com

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English :

The Tour-de-Faure Flower and Craft Market brings together producers, artisans and creators around a variety of stands: plants, shrubs, pottery, jewelry, local products such as honey and wine

L’événement Vide-greniers Marché aux Fleurs Artisanat Produits locaux Tour-de-Faure a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Cahors Vallée du Lot