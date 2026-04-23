Méautis

Vide-greniers

Méautis Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 07:30:00

fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Venez chiner la bonne affaire et dénicher des trésors cachés lors de nos vide-greniers locaux ! Ces marchés éphémères sont l’occasion idéale de flâner parmi les étals des habitants qui proposent objets, vêtements, jouets et meubles à petits prix. .

Méautis 50500 Manche Normandie +33 6 67 61 21 74

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Méautis a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Baie du Cotentin