Vide-greniers Méautis
Vide-greniers Méautis dimanche 17 mai 2026.
Méautis
Vide-greniers
Méautis Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 07:30:00
fin : 2026-05-17 17:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Venez chiner la bonne affaire et dénicher des trésors cachés lors de nos vide-greniers locaux ! Ces marchés éphémères sont l’occasion idéale de flâner parmi les étals des habitants qui proposent objets, vêtements, jouets et meubles à petits prix. .
Méautis 50500 Manche Normandie +33 6 67 61 21 74
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Méautis a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Baie du Cotentin
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