Vide-greniers Quimiac Mesquer
Vide-greniers Quimiac Mesquer samedi 22 août 2026.
Mesquer
Vide-greniers
Quimiac Place de l’Orée du Bois Mesquer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 09:00:00
fin : 2026-08-22 18:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Organisé par l’Amicale des Pompiers du CIS du Mès et la Ville de Mesquer. Bar et restauration sur place.
Inscriptions en ligne sur mybrocante.fr/m/7229
Tarif 13€/résident mesquérais et 18€/ hors commune. .
Quimiac Place de l’Orée du Bois Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 59 11 animations@mesquerquimiac.fr
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English :
L’événement Vide-greniers Mesquer a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44
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