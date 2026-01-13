Vide-greniers Quimiac Mesquer

Mesquer

Vide-greniers

Quimiac Place de l’Orée du Bois Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 09:00:00

fin : 2026-08-22 18:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Organisé par l’Amicale des Pompiers du CIS du Mès et la Ville de Mesquer. Bar et restauration sur place.

Inscriptions en ligne sur mybrocante.fr/m/7229

Tarif 13€/résident mesquérais et 18€/ hors commune. .

Quimiac Place de l’Orée du Bois Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 59 11 animations@mesquerquimiac.fr

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English :

L’événement Vide-greniers Mesquer a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44