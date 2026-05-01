Moulin-Neuf

Vide-greniers

Parc de la salle polyvalente Moulin-Neuf Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 07:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Vide-greniers de Moulin-Neuf en Fête 2 € le m linéaire buvette et restauration sur place 06 71 48 19 10 .

Parc de la salle polyvalente Moulin-Neuf 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 48 19 10

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English :

L’événement Vide-greniers Moulin-Neuf a été mis à jour le 2026-05-12 par Vallée de l’Isle en Périgord