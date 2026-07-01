Informations pratiques

Ormoy

Vide-greniers

Ormoy Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 08:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Venez chiner ou exposer lors de ce vide-greniers convivial. Les quatre premiers mètres d’emplacement sont gratuits, puis 2 € par mètre supplémentaire. Une buvette et un espace de restauration avec barbecue, frites et crêpes seront proposés tout au long de la manifestation. Les inscriptions des exposants s’effectuent sur réservation via le formulaire dédié ou par téléphone. .

Ormoy 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 93 68 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Ormoy a été mis à jour le 2026-06-30 par JUSSEY TOURISME