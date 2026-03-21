Vide-greniers Saint-Aubin-sur-Mer
Vide-greniers Saint-Aubin-sur-Mer dimanche 26 juillet 2026.
Saint-Aubin-sur-Mer
Vide-greniers
Avenue du Général Koenig Saint-Aubin-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Vide-greniers
Le vide-greniers de Saint-Aubin-sur-Mer se tiendra le dimanche 26 juillet 2026, de 8h à 18h, à la prairie.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 juin.
Le dossier d’inscription et le règlement intérieur sont à télécharger sur le site de la commune, puis à déposer en mairie une fois complétés
Tarifs 4 € le mètre pour les Saint-Aubinais/ 5 € le mètre pour les personnes extérieures.
(2 mètres minimum sans véhicule, 4 mètres minimum avec véhicule)
Rappel des règles principales
– Vente réservée aux objets personnels et usagés
– Installation des exposants à partir de 7h
– Emplacements attribués par ordre d’arrivée le jour J
– Pièce d’identité obligatoire .
Avenue du Général Koenig Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie communication@saintaubinsurmer.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide-greniers
Garage Sale
L’événement Vide-greniers Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-07 par Calvados Attractivité
À voir aussi à Saint-Aubin-sur-Mer (Calvados)
- Initiation au char à voile sur la Côte d’Albâtre Front de mer Saint-Aubin-sur-Mer 13 mai 2026
- Un chœur de chambre américain d’exception en concert Saint-Aubin-sur-Mer 13 mai 2026
- Détente au banya Saint-Aubin-sur-Mer 16 mai 2026
- Foire aux plantes Saint-Aubin-sur-Mer 16 mai 2026
- Balade découverte littorale à Saint-Aubin-sur-Mer, Office de tourisme, Saint-Aubin-sur-Mer 16 mai 2026