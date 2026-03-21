Saint-Aubin-sur-Mer

Vide-greniers

Avenue du Général Koenig Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Vide-greniers

Le vide-greniers de Saint-Aubin-sur-Mer se tiendra le dimanche 26 juillet 2026, de 8h à 18h, à la prairie.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 juin.

Le dossier d’inscription et le règlement intérieur sont à télécharger sur le site de la commune, puis à déposer en mairie une fois complétés

Tarifs 4 € le mètre pour les Saint-Aubinais/ 5 € le mètre pour les personnes extérieures.

(2 mètres minimum sans véhicule, 4 mètres minimum avec véhicule)

Rappel des règles principales

– Vente réservée aux objets personnels et usagés

– Installation des exposants à partir de 7h

– Emplacements attribués par ordre d’arrivée le jour J

– Pièce d’identité obligatoire .

Avenue du Général Koenig Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie communication@saintaubinsurmer.fr

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L’événement Vide-greniers Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-07 par Calvados Attractivité