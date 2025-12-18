Vide-greniers Saint-Cyr-la-Rosière
Vide-greniers Saint-Cyr-la-Rosière dimanche 27 septembre 2026.
Vide-greniers
Saint-Cyr-la-Rosière Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Dans le centre bourg.
Une organisation du comité des fêtes. .
Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 6 19 73 59 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Saint-Cyr-la-Rosière a été mis à jour le 2025-12-18 par OT CdC Coeur du Perche