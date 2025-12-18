Vide-greniers Saint-Cyr-la-Rosière

Vide-greniers Saint-Cyr-la-Rosière dimanche 27 septembre 2026.

Vide-greniers

Saint-Cyr-la-Rosière Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Dans le centre bourg.

Une organisation du comité des fêtes.   .

Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 6 19 73 59 25 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Saint-Cyr-la-Rosière a été mis à jour le 2025-12-18 par OT CdC Coeur du Perche