Vide-greniers Sarroux Saint Julien
Vide-greniers Sarroux Saint Julien samedi 13 juin 2026.
Sarroux Saint Julien
Vide-greniers
Sarroux Saint Julien Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 08:00:00
fin : 2026-06-13 13:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Le comité des fêtes de Sarroux organise un vide-greniers, dans le cadre de la fête de l’été .
Sarroux Saint Julien 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 79 05 07
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Sarroux Saint Julien a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de Haute Corrèze