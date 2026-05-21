Sarroux Saint Julien

Vide-greniers

Sarroux Saint Julien Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 08:00:00

fin : 2026-06-13 13:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Le comité des fêtes de Sarroux organise un vide-greniers, dans le cadre de la fête de l’été .

Sarroux Saint Julien 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 79 05 07

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Sarroux Saint Julien a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de Haute Corrèze