Vide-greniers, Stade de la montée de Silhol, Alès
Vide-greniers, Stade de la montée de Silhol, Alès vendredi 1 mai 2026.
Vide-greniers Vendredi 1 mai, 07h00 Stade de la montée de Silhol Gard
Emplacement 7 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T07:00:00+02:00 – 2026-05-01T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-01T07:00:00+02:00 – 2026-05-01T17:00:00+02:00
Stade de la montée de Silhol Chemin de Sauvezon, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 34 68 61 09 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 30 73 92 46 »}]
Organisé par l’association Redonne 30, en faveur de Léandro atteint d’une maladie rare du gène KCNT1 Vide-greniers
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