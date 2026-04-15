Vide-greniers, Stade de la montée de Silhol, Alès

Vide-greniers Vendredi 1 mai, 07h00 Stade de la montée de Silhol Gard

Emplacement 7 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T07:00:00+02:00 – 2026-05-01T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-01T07:00:00+02:00 – 2026-05-01T17:00:00+02:00

Stade de la montée de Silhol Chemin de Sauvezon, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 34 68 61 09 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 30 73 92 46 »}]

Organisé par l’association Redonne 30, en faveur de Léandro atteint d’une maladie rare du gène KCNT1 Vide-greniers