Vide-greniers sur le stade Villandry
dimanche 5 juillet 2026 · Villandry
Informations pratiques
Villandry
Vide-greniers sur le stade
11 Rue Principale Villandry Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-05 08:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
L’association Villandry Village vous invite à son vide-greniers sur le stade.
L’association Villandry Village vous invite à son vide-greniers sur le stade. .
11 Rue Principale Villandry 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire villandryvillage@gmail.com
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English :
The Villandry Village Association invites you to its garage sale at the stadium.
L’événement Vide-greniers sur le stade Villandry a été mis à jour le 2026-06-19 par Tours Val de Loire Tourisme
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