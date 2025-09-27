Informations pratiques

Villandry

Vide-greniers sur le stade

11 Rue Principale Villandry Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05 08:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

L’association Villandry Village vous invite à son vide-greniers sur le stade.

L’association Villandry Village vous invite à son vide-greniers sur le stade. .

11 Rue Principale Villandry 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire villandryvillage@gmail.com

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English :

The Villandry Village Association invites you to its garage sale at the stadium.

L’événement Vide-greniers sur le stade Villandry a été mis à jour le 2026-06-19 par Tours Val de Loire Tourisme