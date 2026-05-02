Vide-Greniers TOUROUVRE Tourouvre au Perche

Tourouvre au Perche

Vide-Greniers

TOUROUVRE Le Bourg Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 06:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Brocante et Vide-Greniers particuliers et professionnels organisé par le Judo-Club de Tourouvre.

Buvette et Restauration sur place.

Sans réservation. 2€/mètre . Professionnels de la restauration refusés. .

TOUROUVRE Le Bourg Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 27 57 15 47 judo.tourouvre@gmail.com

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English : Vide-Greniers

L’événement Vide-Greniers Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Touisme des Hauts du Perche