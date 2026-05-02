Vide-Greniers TOUROUVRE Tourouvre au Perche
Vide-Greniers TOUROUVRE Tourouvre au Perche dimanche 20 septembre 2026.
Tourouvre au Perche
Vide-Greniers
TOUROUVRE Le Bourg Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 06:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Brocante et Vide-Greniers particuliers et professionnels organisé par le Judo-Club de Tourouvre.
Buvette et Restauration sur place.
Sans réservation. 2€/mètre . Professionnels de la restauration refusés. .
TOUROUVRE Le Bourg Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 27 57 15 47 judo.tourouvre@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide-Greniers
L’événement Vide-Greniers Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Touisme des Hauts du Perche
À voir aussi à Tourouvre au Perche (Orne)
- Vente de plants PREPOTIN Tourouvre au Perche 16 mai 2026
- Visite libre des Muséales, Les muséales de Tourouvre, Tourouvre au Perche 23 mai 2026
- Jeu : enquête dans le musée « crime en vitrine ! », Les muséales de Tourouvre, Tourouvre au Perche 23 mai 2026
- Découverte de la Réserve Naturelle Régionale de la clairière forestière de Bresolettes Eglise saint Pierre Tourouvre au Perche 24 mai 2026
- Mai à Vélo : Location d’un vélo-bus – Semaine mobilité, TOUROUVRE AU PERCHE, Tourouvre au Perche 25 mai 2026