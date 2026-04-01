Saint-Hilaire-les-Places

Vide jardin de printemps

Place de la mairie Saint-Hilaire-les-Places Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

L’association des Amis des Fleurs de Saint-Hilaire-les-Places organise son traditionnel vide-jardin de printemps venez vendre ou échanger votre surplus de plants, de vivaces et arbustes, de conteneurs, pots ou outils, créations utiles ou décoratives. Artisanat, tombola et buvette sur place. .

Place de la mairie Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 44 95 20 amisdesfleurssthlp@gmail.com

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English :

L’événement Vide jardin de printemps Saint-Hilaire-les-Places a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus