Vide jardin/Kermesse Foar ar Jardin/Kermes Skol Diwan Guingamp
Vide jardin/Kermesse Foar ar Jardin/Kermes Skol Diwan Guingamp dimanche 10 mai 2026.
Guingamp
Vide jardin/Kermesse Foar ar Jardin/Kermes
Skol Diwan 2 Rue des Écoles Saint-Sauveur Guingamp Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Le Comité de Soutien de l’École Diwan de Guingamp organise son 4ème vide grenier ce dimanche. Au programme vente de semis, plantes et matériel de jardin. Pour la deuxième fois, cet événement sera couplé avec la kermesse de l’école à partir de 14h00, organisée par l’association des parents d’élèves. Sur place, vous trouverez des crêpes, une buvette, des jeux, ainsi qu’un château gonflable ! Ouvert à toutes et tous ! Réservation des emplacements obligatoire, 3€ le mètre linéaire. Inscriptions possibles jusqu’au vendredi 8 mai. .
Skol Diwan 2 Rue des Écoles Saint-Sauveur Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 37 54
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English :
L’événement Vide jardin/Kermesse Foar ar Jardin/Kermes Guingamp a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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