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AGENDA · Spézet

Vide maison à Spézet Spézet

samedi 1 août 2026 · Spézet

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Moulin Lann
Ville
29540 Spézet
Département
Finistère
Tarif

Spézet

Vide maison à Spézet

Moulin Lann Spézet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-01

Samedi 1er Août et dimanche 2 août 2026, vide maison à Moulin Lann, 29540 Spézet. Le lieu sera indiqué par des flèches aux abords de la commune. Sur place, à manger au bord de l’eau et à boire, le tout en musique.

EXPOSANTS le métrage est gratuit. Il vous suffit de descendre le chemin, de vous installer puis de remonter votre véhicule sur la parking prévu à cet effet. Vous pouvez laisser vos affaires sans risques, le site est surveillé de jour et de nuit.

VISITEURS sauf personne handicapée, merci de laisser vos véhicules sur la parking prévu (chemin de 100 mètres à faire à pied, ombragé). Les toutous sont admins, mais en laisse

> https://fb.me/e/9C25dn2rq   .

Moulin Lann Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 9 72 66 71 85 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide maison à Spézet Spézet a été mis à jour le 2026-07-23 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou

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