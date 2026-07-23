Informations pratiques

Spézet

Vide maison à Spézet

Moulin Lann Spézet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

Samedi 1er Août et dimanche 2 août 2026, vide maison à Moulin Lann, 29540 Spézet. Le lieu sera indiqué par des flèches aux abords de la commune. Sur place, à manger au bord de l’eau et à boire, le tout en musique.

EXPOSANTS le métrage est gratuit. Il vous suffit de descendre le chemin, de vous installer puis de remonter votre véhicule sur la parking prévu à cet effet. Vous pouvez laisser vos affaires sans risques, le site est surveillé de jour et de nuit.

VISITEURS sauf personne handicapée, merci de laisser vos véhicules sur la parking prévu (chemin de 100 mètres à faire à pied, ombragé). Les toutous sont admins, mais en laisse

> https://fb.me/e/9C25dn2rq .

Moulin Lann Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 9 72 66 71 85

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English :

L’événement Vide maison à Spézet Spézet a été mis à jour le 2026-07-23 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou