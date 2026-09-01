Informations pratiques

Pertuis

Vide poussette

Samedi 26 septembre 2026 de 8h à 13h. Cours de la République Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 08:00:00

fin : 2026-09-26 13:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Vide poussette organisé par le Club Pirouette et Patouille. Venez trouver du matériel de puériculture, vêtements, jouets, livres…. tout ce qui concerne l’enfant .

Renseignements et inscriptions par mail ou au 06 52 68 84 45 .

Cours de la République Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 52 68 84 45 pirouetteetpatouille@free.fr

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English :

Stroller Sale organized by the Pirouette et Patouille Club. Come find baby gear, clothes, toys, books… everything for children.

L’événement Vide poussette Pertuis a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme de Pertuis