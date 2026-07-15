Informations pratiques

Lunas-les-Châteaux

VIDE SELLERIE ET VIDE GRENIER

D8E10 Lunas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Vide sellerie et vide grenier à l’écurie des 4 ventes à Lunas-les-châteaux

Démonstrations de sculpture

Buvette et petite restauration sur place

Marion 06 34 12 57 77

Vide sellerie et vide grenier à l’écurie des 4 ventes à Lunas-les-châteaux

Démonstrations de sculpture

Buvette et petite restauration sur place

Marion 06 34 12 57 77 .

D8E10 Lunas-les-Châteaux 34650 Hérault Occitanie +33 6 34 12 57 77

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English :

Furniture and Attic Sale at the Stable—4 Sales in Lunas-les-Châteaux

Woodcarving Demonstrations

Refreshments and light snacks available on site

Marion 06 34 12 57 77

L’événement VIDE SELLERIE ET VIDE GRENIER Lunas-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-07-15 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB