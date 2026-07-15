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AGENDA · Lunas

VIDE SELLERIE ET VIDE GRENIER Lunas-les-Châteaux

samedi 15 août 2026 · Lunas

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Adresse
D8E10
Ville
34650 Lunas
Département
Hérault
Tarif

Lunas-les-Châteaux

VIDE SELLERIE ET VIDE GRENIER

D8E10 Lunas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Vide sellerie et vide grenier à l’écurie des 4 ventes à Lunas-les-châteaux
Démonstrations de sculpture
Buvette et petite restauration sur place
Marion 06 34 12 57 77
Vide sellerie et vide grenier à l’écurie des 4 ventes à Lunas-les-châteaux
Démonstrations de sculpture
Buvette et petite restauration sur place
Marion 06 34 12 57 77   .

D8E10 Lunas-les-Châteaux 34650 Hérault Occitanie +33 6 34 12 57 77 

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English :

Furniture and Attic Sale at the Stable—4 Sales in Lunas-les-Châteaux
Woodcarving Demonstrations
Refreshments and light snacks available on site
Marion 06 34 12 57 77

L’événement VIDE SELLERIE ET VIDE GRENIER Lunas-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-07-15 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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