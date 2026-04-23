VIDE TA CHAMBRE (SPÉCIAL PUÉRICULTURE) Merville
VIDE TA CHAMBRE (SPÉCIAL PUÉRICULTURE) Merville dimanche 7 juin 2026.
Merville
VIDE TA CHAMBRE (SPÉCIAL PUÉRICULTURE)
SALLE JOSEPH BON Merville Haute-Garonne
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Un vide-grenier dédié aux enfants et à la puériculture est organisé par l’association parentale Les Marmousets , de la crèche de Merville.
De nombreux articles seront proposés à la vente livres, jouets, vêtements, …
Sur place, retrouvez une buvette avec confiseries et pâtisseries ! 8 .
SALLE JOSEPH BON Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 association.crechemarmousets@gmail.com
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English :
A garage sale dedicated to children and childcare items is organized by the parent association Les Marmousets , from the Merville crèche.
L’événement VIDE TA CHAMBRE (SPÉCIAL PUÉRICULTURE) Merville a été mis à jour le 2026-04-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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