VIDE TIROIRS DE MATÉRIEL CRÉATIF Salle des Dunes Saint-Brevin-les-Pins
VIDE TIROIRS DE MATÉRIEL CRÉATIF Salle des Dunes Saint-Brevin-les-Pins dimanche 5 juillet 2026.
Saint-Brevin-les-Pins
VIDE TIROIRS DE MATÉRIEL CRÉATIF
Salle des Dunes Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Venez vider vos tiroirs de votre matériel créatifs et de cuisine que vous n’utilisez plus !
Tarifs 10 euros la table de 2M
Réservation des tables par sms entre 18h et 21h 06.69.31.92.92 .
Salle des Dunes Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 69 31 92 92 contact@etsensdesoi.org
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English :
L’événement VIDE TIROIRS DE MATÉRIEL CRÉATIF Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin
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