VIDE TIROIRS DE MATÉRIEL CRÉATIF Salle des Dunes Saint-Brevin-les-Pins

Saint-Brevin-les-Pins

VIDE TIROIRS DE MATÉRIEL CRÉATIF

Salle des Dunes Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Venez vider vos tiroirs de votre matériel créatifs et de cuisine que vous n’utilisez plus !

Tarifs 10 euros la table de 2M

Réservation des tables par sms entre 18h et 21h 06.69.31.92.92 .

Salle des Dunes Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 69 31 92 92 contact@etsensdesoi.org

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English :

L’événement VIDE TIROIRS DE MATÉRIEL CRÉATIF Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin