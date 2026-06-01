Vide tout chez toi, les Arcades, Tournus

Vide tout chez toi 6 et 7 juin les Arcades Saône-et-Loire

5€ le ML Réservation avec paiement obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T08:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T08:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

VIDE TOUT CHEZ TOI

En salle ou préau avec patio pour

prendre l’air , boire un verre ou manger

coin fumeur également.

LE 6 ET 7 Juin 2026 complexe des Arcades 71700 Tournus

De 08h00 à 18h00

– Réservation obligatoire,avec règlement

– 5€ le mètre linéaire par jour

Pour tous Renseignements merci d’envoyer un mail à

lmganimations@gmail.com

06-75-85-18-98 (de 10h à 12h et 15h 18h)

installation le vendredi a partir de 17h et samedi de 6h30 à 9h

ne pas remballer avant 18h

table 4€ avec une chaise

Grille d’exposition 6€

Buvette, Restauration sur place

Toilettes, Accès handicapés

le pas Fleury – salle des Arcades –

(Derrière le musée du Vélo)

–

samedi 06 Juin 2026 De 08h00 à 18h00

VIDE TOUT CHEZ TOI: vêtements, accessoires ,objets, jeux et jouets,outils,petits meubles, etc.…

Rejoignez‑nous pour 2 journées dédiée aux bons plans , au deuxième mains, à l’occasion ou pour collection, pour décorer ou bricoler, : Collectionneurs et particuliers proposeront des vêtements (homme, femme, enfant), chaussures, sacs, bijoux, vinyles, lampes, objets déco et petits meubles. outils etc… L’événement mettra l’accent sur la durabilité et le réemploi

Buvette restauration et un espace détente .

Parfait pour les amoureux du vintage, les chineurs curieux et celles/ceux qui souhaitent consommer autrement.

– Date : samedi 06 et dimanche 07 JUIN 2026

– Horaire : 8h à 18h – Lieu : Salle des Arcades, le pas Fleury 71700 TOURNUS

– Entrée visiteur gratuite

– Inscription exposants : lmganimations@gmail.com

– Paiement à l’inscription

– Contact / réseaux :

Emplacement : 1 mètre linéaire sur 2m profondeur possibilité de louer tables chaises, grille d’exposition

merci de partager l’événement

les Arcades pas fleury 71700 Tournus Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « lmganimations@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:lmganimations@gmail.com »}]

VIDE TOUT CHEZ TOI En salle ou préau avec patio pour prendre l’air , boire un verre ou manger coin fumeur également. 6 ET 7 Juin 2026 complexe des Arcades 71700 Tournus De 08 à 18 jeux outils

lmg animations