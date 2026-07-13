Vide village Rues du village Donzy

Informations pratiques

Donzy

Vide village

Rues du village La Grande Brosse Donzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 08:30:00

fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Les habitants de la Grande Brosse organisent un vide-village dans les rues du village, pendant deux jours. .

Rues du village La Grande Brosse Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Vide village

L’événement Vide village Donzy a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Bourgogne Coeur de Loire