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AGENDA · Donzy

Vide village Rues du village Donzy

lundi 13 juillet 2026 · Rues du village · Donzy

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
08:30:00
Lieu
Rues du village
Adresse
La Grande Brosse
Ville
58220 Donzy
Département
Nièvre
Tarif

Donzy

Vide village

Rues du village La Grande Brosse Donzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 08:30:00
fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :
2026-07-13

Les habitants de la Grande Brosse organisent un vide-village dans les rues du village, pendant deux jours.   .

Rues du village La Grande Brosse Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Vide village

L’événement Vide village Donzy a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Bourgogne Coeur de Loire

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