AGENDA · Donzy
Vide village Rues du village Donzy
lundi 13 juillet 2026 · Rues du village · Donzy
Informations pratiques
Donzy
Vide village
Rues du village La Grande Brosse Donzy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 08:30:00
fin : 2026-07-14 18:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Les habitants de la Grande Brosse organisent un vide-village dans les rues du village, pendant deux jours. .
Rues du village La Grande Brosse Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Vide village
L’événement Vide village Donzy a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Bourgogne Coeur de Loire