Concert apéro La Grande Brosse Donzy
samedi 1 août 2026 · La Grande Brosse · Donzy
Informations pratiques
Donzy
Concert apéro
La Grande Brosse Au coeur du village Donzy Nièvre
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01 23:30:00
Date(s) :
2026-08-01
L’Association La Promenade enchantée (de Varennes-lès-Narcy), à l’initiative de la Confrérie de Saint-Eloi des Brosses, vous propose de participer à un concert apéro ! Rendez-vous au coeur du village, sur la place près de la chapelle Saint-Etienne. Au programme concert de variétés dans la chapelle, avec Aline Aline, à partir de 19h. Ensuite, apéro dinatoire sur la place. Soirée sur réservation. .
La Grande Brosse Au coeur du village Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 21 43 95
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English : Concert apéro
L’événement Concert apéro Donzy a été mis à jour le 2026-06-29 par Nièvre Attractive