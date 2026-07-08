Concert apéro La Grande Brosse Donzy

Informations pratiques

Donzy

Concert apéro

La Grande Brosse Au coeur du village Donzy Nièvre

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01 23:30:00

Date(s) :

2026-08-01

L’Association La Promenade enchantée (de Varennes-lès-Narcy), à l’initiative de la Confrérie de Saint-Eloi des Brosses, vous propose de participer à un concert apéro ! Rendez-vous au coeur du village, sur la place près de la chapelle Saint-Etienne. Au programme concert de variétés dans la chapelle, avec Aline Aline, à partir de 19h. Ensuite, apéro dinatoire sur la place. Soirée sur réservation. .

La Grande Brosse Au coeur du village Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 21 43 95

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English : Concert apéro

L’événement Concert apéro Donzy a été mis à jour le 2026-06-29 par Nièvre Attractive