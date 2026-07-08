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AGENDA · Donzy

Concert apéro La Grande Brosse Donzy

samedi 1 août 2026 · La Grande Brosse · Donzy

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
La Grande Brosse
Adresse
Au coeur du village
Ville
58220 Donzy
Département
Nièvre
Tarif
16 16 16 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Donzy

Concert apéro

La Grande Brosse Au coeur du village Donzy Nièvre

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01 23:30:00

Date(s) :
2026-08-01

L’Association La Promenade enchantée (de Varennes-lès-Narcy), à l’initiative de la Confrérie de Saint-Eloi des Brosses, vous propose de participer à un concert apéro ! Rendez-vous au coeur du village, sur la place près de la chapelle Saint-Etienne. Au programme concert de variétés dans la chapelle, avec Aline Aline, à partir de 19h. Ensuite, apéro dinatoire sur la place. Soirée sur réservation.   .

La Grande Brosse Au coeur du village Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 21 43 95 

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English : Concert apéro

L’événement Concert apéro Donzy a été mis à jour le 2026-06-29 par Nièvre Attractive

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